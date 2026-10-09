فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026.. قيمة الاستهلاك وطرق السداد

يتزايد بحث المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع بداية الشهر ورغبة المشتركين في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري والمبالغ المستحقة، مع إمكانية متابعة الفاتورة وسدادها إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء والانتظار لفترات طويلة.

فاتورة الكهرباء

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2026 من خلال الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء، أو عبر بوابة مصر الرقمية، وفقا للخدمات المتاحة لكل مشترك.

وتساعد خدمة الاستعلام الإلكتروني على معرفة قيمة الفاتورة ومتابعة بيانات الاستهلاك، دون الحاجة إلى زيارة مقر الشركة المختصة. ويتعين على المشترك تحديد شركة التوزيع التابع لها العداد وإدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، حتى يتمكن من الوصول إلى بيانات الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2. البحث عن خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء واختيارها.

3. الضغط على خيار الانتقال إلى موقع مقدم الخدمة إذا ظهر ضمن خطوات الخدمة.

4. تحديد المحافظة الموجود بها العداد.

5. اختيار الهندسة أو المنطقة التابعة لها الوحدة وفقا للبيانات المتاحة.

6. إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة.

7. الضغط على زر إظهار أو الاستعلام للاطلاع على بيانات الفاتورة.

وتختلف تفاصيل خطوات الاستعلام وفقا للخدمة المستخدمة وشركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك. لذلك يجب مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل طلب عرض الفاتورة.

فاتورة الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام الهاتف

يمكن للمواطنين متابعة خدمات الكهرباء من خلال الهاتف، سواء عبر المواقع الإلكترونية الرسمية أو وسائل التواصل المخصصة لخدمة المشتركين.

ويستخدم الخط الساخن للكهرباء رقم 121 لتلقي البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخدمة. ويمكن للمشترك التواصل من خلاله للاستفسار عن إجراءات معرفة الفاتورة أو توجيهه إلى شركة التوزيع المختصة.

كما ينبغي التأكد من الأرقام والقنوات المعتمدة للاستعلام بالرسائل النصية لدى شركة التوزيع التابعة للمشترك، إذ تختلف آليات الخدمة والبيانات المطلوبة من شركة إلى أخرى.

فاتورة الكهرباء

طرق سداد فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026

بعد معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، يمكن للمشترك سداد المستحقات من خلال وسائل متعددة، وفقا للقنوات المتاحة لدى شركة التوزيع والجهة المقدمة لخدمة الدفع.

وتشمل طرق السداد ما يلي.

1. المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك أو شركات الاتصالات التي تتيح دفع فواتير الكهرباء.

2. منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة مثل فوري وأمان وضامن، وفقا للخدمات المتاحة.

3. التطبيقات الإلكترونية الرسمية أو المعتمدة لسداد فواتير الكهرباء.

4. السداد من خلال فروع شركات توزيع الكهرباء ومنافذ التحصيل التابعة لها.

5. وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى التي توفرها شركة التوزيع للمشتركين.

وينصح المواطنون بالتأكد من تسجيل عملية السداد بنجاح والاحتفاظ بإيصال الدفع أو رقم العملية للرجوع إليه عند الحاجة.