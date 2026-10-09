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ضربات روسية تقـ.تل 34 شخصا في أوكرانيا.. وأضرار واسعة بشبكات الكهرباء والمياه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات روسية تقـ.تل 34 شخصا في أوكرانيا.. وأضرار واسعة بشبكات الكهرباء والمياه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، مقتل 34 شخصًا على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، من بينها هجوم على حافلة في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا، إلى جانب غارات بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة كييف.

وقالت السلطات إن الهجمات تسببت في أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق، وتعطل إمدادات المياه في أجزاء من العاصمة.

وفرضت السلطات الأوكرانية قيودا طارئة على استهلاك الكهرباء في كييف، مع الإعلان عن إجراءات إضافية مقررة الجمعة، في ظل استمرار تداعيات الهجمات على شبكة الطاقة.

وقال نائب وزير الطاقة الأوكراني أرتيم نيكراسوف، عبر تطبيق «تليجرام»، إن القصف الروسي أدى إلى انخفاض الجهد في شبكة الكهرباء عالية الجهد، ما تسبب في توقف مضخات المياه في عدد من مناطق العاصمة.

وأضاف أن الضربات تسببت كذلك في انقطاع الكهرباء عن مناطق سومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا، الواقعة بالقرب من خطوط المواجهة.

وأكد نيكراسوف أن فرق الطوارئ تعمل على إعادة إمدادات الكهرباء والمياه إلى المناطق المتضررة، كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تكثف فيه روسيا ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية، وسط استمرار الحرب بين موسكو وكييف ومخاوف من تداعيات واسعة لانقطاع خدمات الكهرباء والمياه على المدنيين.

السلطات الأوكرانية ضربات روسية مدينة كراماتورسك كييف موسكو

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