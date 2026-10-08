آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الكهرباء 2026.. الشروط والتخصصات

يبحث الكثير عن وظائف وزارة الكهرباء2026 ، وذلك بعد إعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر حاجة عدد من شركات الكهرباء التابعة لها إلى شغل عدد من الوظائف الهندسية في مجالَي التشغيل والصيانة.

شروط التقديم على وظائف الكهرباء 2026

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، وفي مقدمتها ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- حسن السمعة والسير والسلوك.

-ألا يزيد عمره على 32 عامًا في نهاية فترة التقديم.

-استيفاء الموقف من التجنيد بالنسبة للمتقدمين.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة إلى جانب توافر باقي الشروط المحددة في الإعلان الرسمي للوظائف.

-الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة، مع ضرورة القيد بنقابة المهندسين.

- لا تتطلب الوظائف خبرة سابقة، بما يتيح فرصة التقديم أمام حديثي التخرج ممن تنطبق عليهم باقي الشروط.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر 2026

وتتضمن الوظائف المطلوبة تخصصات هندسية هي: هندسة كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة بكالوريوس الهندسة في التخصص المطلوب، ومقيدًا بنقابة المهندسين.

طريقة التقديم على وظائف الكهرباء 2026

يتم التقديم على الوظائف إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر أو باستخدام رمز الاستجابة السريع «QR Code» الموجود في الإعلان وذلك خلال المدة المحددة للتقديم.

علما بأن مراحل الاختيار تتضمن اجتياز الاختبارات المقررة إلى جانب إجراء الكشف الطبي، مع إتاحة برامج تدريبية وفرص للتأهيل للمرشحين وفقا لنظام العمل والقواعد المنظمة داخل الشركات التابعة.

كما تتضمن قواعد الاختيار أولوية للمتقدمين المقيمين بالقرب من مواقع العمل، وذلك وفقا للضوابط التي تضمنها الإعلان الرسمي، بما يساعد الشركات على الاستفادة من الكوادر الهندسية في المواقع التي تحتاج إلى تلك التخصصات.

آخر موعد للتقديم على وظائف الكهرباء 2026

بدأ التقديم على وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، ويستمر لمدة أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، وبذلك يكون آخر موعد للتقديم غدا الجمعة 9 أكتوبر 2026، على أن يتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط لاستكمال إجراءات واختبارات القبول.

اختبارات وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

ومن المقرر استدعاء المتقدمين المستوفين لشروط الإعلان لأداء الاختبارات المقررة، وذلك من خلال وسائل التواصل المسجلة عند التقديم، سواء رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويلتزم المتقدم عند استدعائه لأداء الاختبارات بتقديم أصل وصورة من المستندات المطلوبة، وتشمل شهادة المؤهل، وشهادة الخدمة العسكرية، وكارنيه نقابة المهندسين، وبطاقة الرقم القومي، للاطلاع عليها.