قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء
فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026
بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة
أبو العينين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية خطوة مهمة لتوطين التكنولوجيا
سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط
الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع
كوريا الجنوبية تعلن نجاح أول اختبار لصاروخ فرط صوتي محلي الصنع
الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل
الرئيس السيسي من كوريا: مصر بوابة إستراتيجية إلى أفريقيا ونتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي
أبو العينين: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤسس لتحالفات اقتصادية وصناعية كبرى
دراجة فاخرة ومرافقة جوية بـ "FA-50".. كيف استقبلت كوريا الجنوبية الرئيس السيسي في سيول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الكهرباء 2026.. الشروط والتخصصات

وظائف وزارة الكهرباء2026
وظائف وزارة الكهرباء2026
رشا عوني

يبحث الكثير عن وظائف وزارة الكهرباء2026 ، وذلك بعد إعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر حاجة عدد من شركات الكهرباء التابعة لها إلى شغل عدد من الوظائف الهندسية في مجالَي التشغيل والصيانة.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر إعلان خارجي رقم (2) لسنة 2026 Egyptian Electricity Holding Company Jobs | ايجينكس

شروط التقديم على وظائف الكهرباء 2026

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، وفي مقدمتها ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- حسن السمعة والسير والسلوك.

-ألا يزيد عمره على 32 عامًا في نهاية فترة التقديم.

-استيفاء الموقف من التجنيد بالنسبة للمتقدمين.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة إلى جانب توافر باقي الشروط المحددة في الإعلان الرسمي للوظائف.

-الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة، مع ضرورة القيد بنقابة المهندسين.

- لا تتطلب الوظائف خبرة سابقة، بما يتيح فرصة التقديم أمام حديثي التخرج ممن تنطبق عليهم باقي الشروط.

وظائف الكهرباء 2026.. الشروط والأوراق وطريقة التقديم - شبكة رؤية الإخبارية

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر 2026

وتتضمن الوظائف المطلوبة تخصصات هندسية هي: هندسة كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة بكالوريوس الهندسة في التخصص المطلوب، ومقيدًا بنقابة المهندسين.

طريقة التقديم على وظائف الكهرباء 2026

يتم التقديم على الوظائف إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر أو باستخدام رمز الاستجابة السريع «QR Code» الموجود في الإعلان وذلك خلال المدة المحددة للتقديم.

علما بأن مراحل الاختيار تتضمن اجتياز الاختبارات المقررة إلى جانب إجراء الكشف الطبي، مع إتاحة برامج تدريبية وفرص للتأهيل للمرشحين وفقا لنظام العمل والقواعد المنظمة داخل الشركات التابعة.

كما تتضمن قواعد الاختيار أولوية للمتقدمين المقيمين بالقرب من مواقع العمل، وذلك وفقا للضوابط التي تضمنها الإعلان الرسمي، بما يساعد الشركات على الاستفادة من الكوادر الهندسية في المواقع التي تحتاج إلى تلك التخصصات.

آخر موعد للتقديم على وظائف الكهرباء 2026

بدأ التقديم على وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، ويستمر لمدة أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، وبذلك يكون آخر موعد للتقديم غدا الجمعة 9 أكتوبر 2026، على أن يتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط لاستكمال إجراءات واختبارات القبول.

اختبارات وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

ومن المقرر استدعاء المتقدمين المستوفين لشروط الإعلان لأداء الاختبارات المقررة، وذلك من خلال وسائل التواصل المسجلة عند التقديم، سواء رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويلتزم المتقدم عند استدعائه لأداء الاختبارات بتقديم أصل وصورة من المستندات المطلوبة، وتشمل شهادة المؤهل، وشهادة الخدمة العسكرية، وكارنيه نقابة المهندسين، وبطاقة الرقم القومي، للاطلاع عليها.

وزارة الكهرباء وظائف وزارة الكهرباء طريقة التقديم على وظائف الكهرباء وظائف خالية وظاف وزارة الكهرباء 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أطفال غزة

رتيبة النتشة: جيل كامل من أطفال غزة حُرم من التعليم على مدار 3 سنوات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أعرب عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال في كوريا

أخصائي تأهيل نفسي يوضح الوقت المناسب اللي تقدر تعلم ابنك فيه صفات الرجولة

أخصائي تأهيل نفسي يوضح الوقت المناسب اللي تقدر تعلم ابنك فيه صفات الرجولة

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد