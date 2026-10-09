عودة الكهرباء تدريجيا إلى القصير بعد أمطار الفجر بالبحر الأحمر

بدأت الكهرباء في العودة تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، بعد انقطاع التيار بالتزامن مع سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من الفجر.

وجاء فصل الكهرباء بصورة احترازية خلال التقلبات الجوية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت الكهربائية، قبل البدء في إعادة التغذية للمناطق المتأثرة وفقًا للإجراءات الفنية المتبعة.

فحص الشبكة قبل استعادة الخدمة بالكامل

وتتواصل متابعة حالة الشبكة الكهربائية بالتزامن مع عودة التيار، للتأكد من سلامة مكوناتها ومراعاة متطلبات التشغيل الآمن، تمهيدًا لاستعادة التغذية الكهربائية بصورة كاملة.

وتشهد مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المستجدات والتعامل مع أي طوارئ قد تؤثر في الخدمات الأساسية.