حريق صخم يلتهم محتويات محل بالفيوم والسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب داخل محل بقالة بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا وذلك بعد التهام النيران محتويات المحل بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.



بلاغ بنشوب حريق داخل محل بقالة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل بقالة بقرية الغرق بدائرة مركز إطسا وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية للانتقال إلى موقع البلاغ والتعامل مع النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.



تحرك سريع من الحماية المدنية

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ حيث بدأت التعامل مع ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة وأسفرت الواقعة عن احتراق محتويات محل البقالة دون تسجيل أي إصابات بشرية وهو ما ساهم في عدم وقوع خسائر في الأرواح رغم الأضرار التي لحقت بالمحل ومحتوياته.



ماس كهربائي وراء اندلاع النيران

وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل محل البقالة ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى محتويات المحل وتسبب في احتراقها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه وتجدد الواقعة أهمية التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المحال التجارية ومراجعة مصادر الكهرباء بصورة دورية لتقليل مخاطر حدوث الماس الكهربائي الذي قد يتسبب في اندلاع الحرائق وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات.