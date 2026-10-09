قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة قبل مغيب الشمس.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
إهانة لإسرائيل.. تل أبيب تنتقد فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام
الحكم محمد عادل :تصريح الاحتواء تم تحريفه
النصب الإلكتروني يهدد حساباتك البنكية.. كيف تحمي أموالك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟
حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر
سعر الدولار في البنوك الآن
هتلر حل المسألة .. كاتب يهودي يفجر جدلا بتصريحات عن المحرقة النازية
مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي
خلافات أسرية تنتهي بنحر عنقها .. ضبط قاتل زوجته فى أسوان
«محدش يقدر يحكم الإنتاج».. تصريحات نارية تكشف عشوائية صناعة الدواجن بمصر
أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق صخم يلتهم محتويات محل بالفيوم والسبب ماس كهربائي

الحريق
الحريق
قسم المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب داخل محل بقالة بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا وذلك بعد التهام النيران محتويات المحل بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.


بلاغ بنشوب حريق داخل محل بقالة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل بقالة بقرية الغرق بدائرة مركز إطسا وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية للانتقال إلى موقع البلاغ والتعامل مع النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.


تحرك سريع من الحماية المدنية

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ حيث بدأت التعامل مع ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة وأسفرت الواقعة عن احتراق محتويات محل البقالة دون تسجيل أي إصابات بشرية وهو ما ساهم في عدم وقوع خسائر في الأرواح رغم الأضرار التي لحقت بالمحل ومحتوياته.


ماس كهربائي وراء اندلاع النيران

وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل محل البقالة ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى محتويات المحل وتسبب في احتراقها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه وتجدد الواقعة أهمية التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المحال التجارية ومراجعة مصادر الكهرباء بصورة دورية لتقليل مخاطر حدوث الماس الكهربائي الذي قد يتسبب في اندلاع الحرائق وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات.

قوات الحماية المدنية محافظة الفيوم حريق الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الاتوبيس الترددي

بزمن تقاطر 10 دقائق.. تفاصيل ومواعيد تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد