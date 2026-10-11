أحمد موسى: الرئيس السيسي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الثقيلة والذكاء الاصطناعي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا شهدت بحث فرص التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والإنتاج والتصنيع.

إمكانات اقتصادية وتجارب متنوعة

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إندونيسيا تمتلك إمكانات اقتصادية وتجارب متنوعة في مجال التصنيع، باعتبارها واحدة من أكبر دول العالم الإسلامي، وهو ما يتيح فرصًا مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر والاستفادة من الخبرات الإندونيسية في تطوير القطاعات الصناعية.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص على تعزيز قدرات مصر الإنتاجية والعمل على جعلها مركزًا لصناعات استراتيجية، من بينها صناعة السفن والاتصالات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا.

التوسع في الصناعة يمثل أحد المسارات المهمة

وأشار موسى إلى أن التوسع في الصناعة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول ذات التجارب الصناعية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.