أحمد موسى يطالب بمحاسبة المسئولين عن الهجمات على السعودية أمام الجنائية الدولية

طالب الإعلامي أحمد موسى بمحاسبة المسئولين عن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن استهداف المنشآت وسقوط ضحايا مدنيين يمثلان انتهاكات خطيرة تستوجب التحقيق والمساءلة وفقًا للقانون الدولي.

جرائم حرب ومخالفات للقوانين

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يحدث في المملكة من هجمات يمثل، جرائم حرب ومخالفات للقوانين.

وأضاف موسى أن الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية لا تخص المملكة وحدها، بل تمس أمن المنطقة العربية، مؤكدًا أن مصر تقف إلى جانب المملكة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

التضامن المصري السعودي

وأشار إلى أن التضامن المصري السعودي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وأمن مصر والمملكة والدول العربية مترابط، ومواجهة التحديات المشتركة تتطلب موقفًا عربيًا متماسكًا.

وأكد ضرورة عدم السماح باستمرار الاعتداءات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن الهجمات.