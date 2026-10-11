قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية تبحثان تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع الشراكات في البترول والغاز والكهرباء
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد تهديدات ترامب باستئناف ضرب إيران
مباراة القمة 133.. منصف بقرار يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك
غارات جوية تستهدف معسكرات الحوثيين في محافظة تعز
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار من الأربعاء حتى الجمعة.. وأمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة
السعودية تعلن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء وتقييم الأضرار
مصطفى شوبير ينقذ مرمى الأهلي.. خطأ من زيزو يمنح الزمالك فرصة خطيرة
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية مستجدات الأحداث ويؤكد على موقف مصر من دعم وحدة البلاد
من مقاعد الدراسة لجلسات الكيماوي.. آية تهزم السرطان بعد معاناة 10 سنوات
الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني: نريد وقف إطلاق نار غير مشروط من روسيا
نقابة الموسيقيين تستدعي عمر كمال للتحقيق بسبب "خمور وحشيش"
الجوهري يكشف آخر تطورات حالة المصابين في حادث مطار الرياض وكواليس نقل جثمان المضيفة عزة لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بمحاسبة المسئولين عن الهجمات على السعودية أمام الجنائية الدولية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

طالب الإعلامي أحمد موسى بمحاسبة المسئولين عن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن استهداف المنشآت وسقوط ضحايا مدنيين يمثلان انتهاكات خطيرة تستوجب التحقيق والمساءلة وفقًا للقانون الدولي.

جرائم حرب ومخالفات للقوانين

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يحدث في المملكة من هجمات يمثل، جرائم حرب ومخالفات للقوانين.

وأضاف موسى أن الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية لا تخص المملكة وحدها، بل تمس أمن المنطقة العربية، مؤكدًا أن مصر تقف إلى جانب المملكة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

التضامن المصري السعودي

وأشار إلى أن التضامن المصري السعودي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وأمن مصر والمملكة  والدول العربية مترابط، ومواجهة التحديات المشتركة تتطلب موقفًا عربيًا متماسكًا.

وأكد ضرورة عدم السماح باستمرار الاعتداءات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن الهجمات.

أحمد موسى السعودية أمن السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

جهود للإرتقاء بمستوى الخدمات بمدينة أسوان ورفع حالات الإشغالات

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل مدير الوعظ لبحث تنفيذ قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطي

بسبب رفض فتاة الارتباط به.. وفاة عامل صيدلية بعد حقن نفسه بالأنسولين في أكتوبر

بسبب رفض فتاة الارتباط به.. وفاة عامل صيدلية بعد حقن نفسه بالأنسولين في أكتوبر

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: وسط اضطرابات الشرق الأوسط.. لماذا تتحرك مصر بقوة نحو آسيا؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

المزيد