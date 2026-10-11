أحمد موسى: حرب جديدة قد تلوح في الأفق.. وتوقعات بتحركات عسكرية أمريكية ضد إيران

أثار تصاعد التوترات في المنطقة تساؤلات بشأن احتمالات اتساع المواجهة العسكرية، في ظل الحديث عن تحركات أمريكية محتملة وتعزيز الوجود العسكري، بالتزامن مع استمرار الخلافات الإقليمية وتصاعد التهديدات المتبادلة.

احتمالات توجيه ضربات عسكرية إلى إيران

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك مؤشرات، على استعداد الولايات المتحدة لتقديم دعم إضافي في المنطقة، وربط ذلك باحتمالات توجيه ضربات عسكرية إلى إيران، لكن موعد أي تحرك من هذا النوع لم يتحدد.

وأضاف موسى أن الولايات المتحدة تواجه، وفق المعلومات التي طرحها خلال البرنامج، تحديات تتعلق بمخزون بعض الذخائر المستخدمة في استهداف المواقع المحصنة، وتحدث عن قنابل قادرة على اختراق التحصينات العميقة، مدعيًا أن المتبقي من مخزون محدد منها يبلغ 30%، بما يعادل 10 قنابل، تزن الواحدة منها قرابة 10 أطنان.

تصعيد عسكري جديد

وأشار موسى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه دوافع للتصعيد العسكري وربط ذلك بالاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، معتبرًا أن المنطقة قد تكون أمام مواجهة جديدة.