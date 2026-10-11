أحمد موسى: مواقع التواصل تنشر الفتن والأكاذيب.. ويجب التضامن العربي لمواجهة التصعيد بالمنطقة

حذر الإعلامي أحمد موسى من الانسياق وراء الأخبار والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التطورات الإقليمية، مشددًا على أهمية التحقق من المعلومات وعدم السماح للمحتوى المضلل بزيادة الانقسام بين الدول العربية، في ظل تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة.

حالة الاضطراب وضعف دول المنطقة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مليئة بالفتن والأكاذيب، معتبرًا أن إيران وإسرائيل من أبرز المستفيدين من حالة الاضطراب وضعف دول المنطقة.

وأضاف موسى أن إسرائيل تراقب التطورات الجارية، محذرًا من إتاحة الفرصة أمام الأطراف التي قد تستفيد من الانقسامات العربية، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين، والتي اتهم إيران بدعمها.

الحفاظ على تماسك الدول العربية

وأشار إلى أن الحفاظ على تماسك الدول العربية والتنسيق فيما بينها يمثلان عنصرين مهمين في التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تزيد من حدة التوتر.

وشدد موسى على ضرورة توحيد المواقف العربية تجاه الاعتداءات التي تستهدف الدول العربية، مؤكدًا أن التضامن والتنسيق المشترك يمثلان أولوية في ظل الأوضاع الراهنة.