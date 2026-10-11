عمرو موسى: تطورات إثيوبيا والقرن الأفريقي والسودان ترسم ملامح مرحلة جديدة بالمنطقة

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن التطورات المتسارعة في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي والسودان، إلى جانب التوترات والصدام بين إريتريا وإثيوبيا؛ من شأنها أن ترسم صورة مختلفة للمشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الأوضاع في المنطقة لا تشير إلى الاستقرار في المرحلة المقبلة؛ في ظل تداخل الأزمات وتصاعد التوترات السياسية والأمنية، بما يفرض تحديات جديدة على دول المنطقة.

ترامب انتقد السياسة الإثيوبية

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد السياسة الإثيوبية، في سياق التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي قد تكون لها انعكاسات على توازنات القوى ومستقبل الاستقرار في القرن الأفريقي.