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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو موسى: تطورات المنطقة تؤثر في حياة المصريين.. وضرورة التحرك العربي المشترك لمواجهة التحديات

عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية
عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية
محمود محسن


أكد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن التطورات التي تشهدها المنطقة تمثل تهديدًا وتلقي بظلالها على الحياة اليومية للمصريين، في ظل تداعياتها على عدد من القطاعات الحيوية.

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر تتأثر خلال الفترة الحالية بتداعيات الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بملفي الطاقة والمياه، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه التحديات من خلال رؤية مشتركة وتنسيق مستمر بين مصر والدول العربية.

 التطورات الإقليمية

وشدد على ضرورة تعزيز العمل العربي الجماعي وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات الأزمات الراهنة، بما يسهم في حماية المصالح المشتركة للدول العربية والحد من آثار التطورات الإقليمية على شعوب المنطقة.

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