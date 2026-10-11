محافظ دمياط يحتفل بذكري أكتوبر وتكريم أسر الشهداء

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، الاحتفالية التي أقامها حزب حماة الوطن بدمياط، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب حماة الوطن بدمياط ، والمهندس شريف كامل، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بدمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

فعاليات الاحتفال

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبهما عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، التي عكست روح الانتماء الوطني وجسدت معاني الشجاعة والفداء والتضحية، وسط أجواء وطنية سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

كلمه محافظ دمياط

وخلال كلمته، أعرب محافظ دمياط عن اعتزازه بالمشاركة في إحياء هذه الذكرى الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة، وشاهدًا على بسالة القوات المسلحة المصرية وما قدمه أبطالها من تضحيات عظيمة في سبيل استعادة الأرض وصون مقدرات الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن نصر أكتوبر جسّد أسمى معاني الإرادة الوطنية والتخطيط المحكم والتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، مؤكدًا أهمية استلهام روح أكتوبر في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والعمل بروح المسؤولية والإخلاص من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين.

تكريم اسر الشهداء

كما وجّه محافظ دمياط تحية تقدير وإجلال إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار وأبطال القوات المسلحة، الذين سطروا بدمائهم وتضحياتهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر، مؤكدًا أن ما تحقق من انتصارات سيظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

واختُتمت فعاليات الاحتفالية بتسلّم الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، دروعًا تذكارية ، تقديرًا لجهودهما ودورهما في خدمة المحافظة، وتكريم أسر الشهداء والمحاربين القدماء، تقديرًا لتضحياتهم الوطنية ودورهم في الدفاع عن الوطن، وسط أجواء من الاعتزاز ببطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبطال حرب أكتوبر المجيدة.