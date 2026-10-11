ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27911 طن تشمل : 13039 طن يوريا و 979 طن حديد تسليح و 2940 طن مولاس و 1000 طن علف بنجر و 498 طن ابلاكاش و 9455 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76751 طن تشمل : 250 طن خردة و 18800 طن حديد و 31180 طن ذرة و 2521 خشب زان و 24000 طن سيلاج .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 327 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 429 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2274 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 1677 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4263 حركة .