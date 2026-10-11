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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة، وغادرته 9 أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 31 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم / الأحد / - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفاً و911 طناً، تشمل 13 ألفاً و39 طن يوريا، و979 طن حديد تسليح، و2940 طن مولاس، و1000 طن علف بنجر، و498 طن أبلاكاش، و9455 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 76 ألفاً و751 طناً، تشمل 250 طن خردة، و18 ألفاً و800 طن حديد، و31 ألفاً و180 طن ذرة، و2521 طن خشب زان، و24 ألف طن سيلاج.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 327 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 429 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 2274 حاوية مكافئة.

ولفت البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 1677 طناً، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4263 حركة.

ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط رصيد صومعة الحبوب والغلال

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