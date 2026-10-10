محافظ دمياط يتابع إخماد حريق بمصنع للصناعات الكيماوية





انتقل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ ، إلى موقع نشوب حريق بأحد مصانع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده وذلك بحضور واللواء ياسر مكرم، حكمدار مديرية أمن دمياط .

وفور تلقي البلاغ، جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم توفير المعدات اللازمة للتعامل مع الحريق، والعمل على سرعة السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتابع محافظ دمياط ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية وأعمال الإخماد، حيث نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده، فيما وجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف، والتأكد من عدم وجود أي تداعيات أو تجدد لاشتعال النيران.