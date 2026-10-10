صحة دمياط تواصل استعداداتها لتأهيل عدد من المنشآت للاعتماد

تواصل مديرية الشئون الصحية بدمياط أعمال التأهيل والتطوير بعدد من المنشآت الصحية.

وتشمل أعمال التأهيل مركز الكلى بكفور الغاب، والوحدة الصحية بالناصرية، والوحدة الصحية بشرباص، والوحدة الصحية بالعطوي، حيث يجري تنفيذ منظومة متكاملة للإنذار ضد الحريق، ودعم المنشآت بمنظومة كاميرات للمراقبة، إلى جانب تنفيذ أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق، بما يعزز اشتراطات الأمن والسلامة ويرفع مستوى جاهزية المنشآت وفقًا لمتطلبات ومعايير الاعتماد.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بدمياط لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، ورفع كفاءتها وتجهيزها وفقًا لمعايير الجودة والسلامة، استعدادًا للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



ياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وحرصه على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، وتعزيز جاهزيتها لاستيفاء متطلبات ومعايير الاعتماد.