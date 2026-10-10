السيطرة على حريق بمخزن إسفنج وأنتريهات بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للإسفنج والأنتريهات، بعد الدفع بقوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل مع النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة ولا توجد خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبدأت جهودها للسيطرة على النيران وإخمادها.

وكشفت المعاينة الأولية أن السبب قد يكون ماس كهربائي، ونتيجة لوجود الإسفنج، وهو مادة سريعة الاشتعال، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.