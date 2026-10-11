محافظ دمياط يوجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطلبات التقنين واسترداد أراضي الدولة

وجّه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة لملف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظة، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، ومواصلة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، بما يسهم في دفع العمل بهذا الملف وتحقيق المستهدف منه.

جاء ذلك - حسب بيان عن المحافظة اليوم/الأحد/- خلال ترؤس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظة، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أراضي الدولة، ومعدلات الإنجاز بمراكز المحافظة، حيث اطلع المحافظ على الموقف الحالي للطلبات المقدمة من المواطنين والإجراءات المتخذة بشأنها.