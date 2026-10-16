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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

بين خسائر تكبدها مربو الدواجن وتقلبات متلاحقة في أسعار الكتاكيت، يواجه قطاع الدواجن تحديات تتعلق بتوازن العرض والطلب واستقرار حركة الإنتاج، في وقت سجل فيه الإنتاج زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. 

تثير تحركات الأسعار تساؤلات حول مستقبل السوق، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أبرز التطورات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، موضحًا أسباب التباين في أسعار الكتاكيت ومؤشرات نمو الإنتاج.

 تذبذب أسعار الكتاكيت

 

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الكتاكيت تتسم بمرونة كبيرة في الصعود والهبوط، وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تقلبات سعرية أثرت على أوضاع المربين.

الدواجن
الدواجن

وأوضح الزيني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الأسعار وانخفاضها، وهو ما انعكس على أوضاعهم الاقتصادية وحركة الإنتاج داخل القطاع.

من 12 إلى 36جنيهًا 

 

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن سعر الكتكوت وصل في وقت سابق إلى 36 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 28 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس طبيعة سوق الكتاكيت، الذي يتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات في حجم المعروض ومستويات الطلب.

وأضاف أن متوسط سعر الكتكوت خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 12 جنيهًا، وهو ما يعكس حجم التباين في الأسعار بين فترات السوق المختلفة، ومدى تأثر القطاع بحركة البيع والشراء.

إنتاج الدواجن يرتفع 25% مقارنة بالعام الماضي

 

وفي المقابل، كشف الزيني عن تطور إيجابي في حجم الإنتاج، موضحًا أن إنتاج الدواجن شهد زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نمو القدرة الإنتاجية للقطاع ودوره في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن زيادة الإنتاج تمثل عاملًا مهمًا في دعم المعروض من الدواجن، مشيرًا إلى أن استقرار السوق يرتبط بمدى التوازن بين الكميات المنتجة وحجم الطلب، إلى جانب قدرة المربين على الاستمرار في الإنتاج رغم التحديات التي تواجههم.

العرض والطلب يحكمان مستقبل السوق

 

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن أسعار الكتاكيت تظل مرتبطة بالتغيرات في العرض والطلب، وهو ما يجعلها عرضة للتحركات السعرية صعودًا وهبوطًا، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المربون.

وتعكس التطورات الأخيرة في سوق الدواجن أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج واحتياجات السوق، بما يدعم استقرار القطاع ويحافظ على استمرارية المربين، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير تقلبات الأسعار على قرارات التربية والتوسع.

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