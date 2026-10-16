سعر الكتكوت يصل إلى 40 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار الدواجن خلال 45 يومًا؟

شهد سوق الدواجن خلافًا بشأن أسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت خلال الفترة الأخيرة، بعدما قفز السعر إلى مستويات وصلت إلى 40 جنيهًا، وسط مخاوف من انعكاس هذه الزيادة على تكلفة الإنتاج وأسعار الدواجن التي تصل إلى المستهلك خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الوقت الذي يرى فيه منتجو الدواجن أن أسعار الكتاكيت تخضع لآليات العرض والطلب، وأنها سلعة حية شديدة المرونة تتغير أسعارها وفقًا لحركة السوق، اعتبر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الزيادة الحالية غير مبررة، مطالبًا بتوضيح أسباب ارتفاع السعر في ظل عدم تحرك مدخلات الإنتاج بما يفسر هذه القفزة.

ويأتي هذا الخلاف بالتزامن مع تأكيدات بزيادة إنتاج الدواجن والبيض والكتاكيت خلال عام 2026 بنحو 25% مقارنة بعام 2025، بينما يترقب المربون والمستهلكون تطورات المعروض والطلب، ومدى تأثير تكلفة الكتكوت على أسعار الدواجن خلال الدورة الإنتاجية المقبلة.

ثروت الزيني: سعر الكتكوت يخضع للعرض والطلب

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الكتاكيت تخضع بصورة أساسية لآليات العرض والطلب، موضحًا أن الكتكوت سلعة حية شديدة المرونة، تتحرك أسعارها صعودًا وهبوطًا وفقًا لحجم المعروض ومستويات الطلب في السوق.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن متوسط سعر الكتكوت خلال الأشهر التسعة الماضية تراوح بين 12 و12.5 جنيه، في حين تتجاوز تكلفة إنتاجه حاليًا 20 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الكتكوت وصل قبل نحو أربعة أيام إلى 36 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 28 و30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه التحركات السريعة تعكس طبيعة السلعة وآليات تسعيرها في السوق.

لماذا ارتفع سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة؟

أرجع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تحركات أسعار الكتاكيت إلى تغيرات العرض والطلب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن، وهو ما زاد من رغبة المربين في الدخول في دورات إنتاج جديدة بعد فترة شهدت عزوف عدد منهم عن الإنتاج نتيجة الخسائر.

وأشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن نفسها شهدت تحركات سريعة، موضحًا أنها تراجعت من نحو 85 جنيهًا إلى مستويات تتراوح بين 75 و76 جنيهًا خلال ثلاثة أيام.

وتعكس هذه التحركات، بحسب تصريحاته، مدى تأثر الأسعار بالتغيرات التي يشهدها السوق، سواء على مستوى الطلب أو حجم المعروض، وهو ما يجعل تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتطورات الإنتاج وحركة الشراء.

إنتاج الدواجن والبيض والكتاكيت يرتفع 25%

أكد ثروت الزيني أن إنتاج الدواجن والبيض والكتاكيت خلال عام 2026 ارتفع بنحو 25% مقارنة بعام 2025، معتبرًا أن زيادة الإنتاج واستمرار توافر المنتجات يمثلان عاملين أساسيين في دعم استقرار الأسعار داخل السوق.

وشدد على أهمية استمرار المربين في منظومة الإنتاج، مع تحقيق سعر عادل يغطي تكاليفهم ويضمن لهم هامش ربح، موضحًا أن استمرار المنتجين في العمل يمثل أحد العوامل المهمة لتحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك.

ويأتي ذلك في ظل ارتباط استقرار سوق الدواجن بقدرة المنتجين على مواصلة الإنتاج، وتوافر الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق، بما يقلل من فرص حدوث فجوات بين العرض والطلب.

سامح السيد: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت إلى 40 جنيهًا

على الجانب الآخر، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه لا يرى مبررًا لارتفاع سعر الكتكوت من نحو 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة الكبيرة تحتاج إلى تفسير واضح من المسؤولين عن إنتاج الكتاكيت.

وأضاف السيد، خلال مداخلة بالبرنامج نفسه، أن المسؤول عن توضيح أسباب هذه الزيادة هو رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، باعتباره أحد المستثمرين في القطاع ومنتجي الكتاكيت.

وأوضح أن مدخلات الإنتاج لم تشهد تحركات تبرر ارتفاع سعر الكتكوت بهذه النسبة، مشددًا على ضرورة الكشف عن أسباب الزيادة، خاصة مع تأثيرها المحتمل على تكاليف تربية الدواجن خلال الفترة المقبلة.

هل ترتفع أسعار الدواجن بعد زيادة سعر الكتكوت؟

أشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الكتاكيت قد لا يظهر بصورة فورية في أسعار الدواجن، موضحًا أن الدورة الإنتاجية تستغرق نحو 45 يومًا.

وبحسب السيد، فإن ارتفاع تكلفة شراء الكتكوت قد ينعكس على تكلفة إنتاج الدواجن خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل تطورات الأسعار خلال الأسابيع التالية محل متابعة من جانب المربين والمستهلكين.

وأكد أن اتجاه الأسعار لن يتحدد بزيادة تكلفة الكتكوت وحدها، وإنما سيتوقف أيضًا على حجم المعروض في السوق ومدى قدرته على تلبية الطلب، مشيرًا إلى أن الصورة ستتضح بصورة أكبر خلال الدورة الإنتاجية المقبلة.

عودة المربين إلى الإنتاج قد تؤثر على الأسعار

لفت سامح السيد إلى أن بعض المنتجين الذين توقفوا عن الإنتاج خلال الفترة الماضية بسبب الخسائر بدأوا في العودة مجددًا إلى منظومة الإنتاج، وهو ما قد يؤثر على حجم المعروض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن زيادة الإنتاج قد تسهم في تلبية الطلب بالسوق، لكن تحديد تأثيرها على الأسعار يتطلب متابعة الكميات المتاحة ومدى تناسبها مع احتياجات المستهلكين.

وفي المقابل، شدد الزيني على أهمية استمرار المربين في الإنتاج وتحقيق عائد مناسب يغطي التكاليف، بما يدعم استمرارية النشاط ويحافظ على توازن السوق.

كيف تتحدد أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء؟

وحول توقعات أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء، قال ثروت الزيني إنه لا يمكن التنبؤ بدقة بمعدلات ارتفاع الأسعار، نظرًا إلى خضوع السوق لآليات العرض والطلب.

وأشار إلى أن بعض المواسم قد تشهد زيادة في الطلب، مثل بداية العام الدراسي وبداية الشهر، وهو ما قد يؤثر على حركة البيع والشراء والأسعار وفقًا لحجم المعروض المتاح.