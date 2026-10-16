المنوفية: ضبط ربع طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن غير صالحة بأشمون

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملة تفتيشية بنطاق المركز والمدينة بحضور نائبي رئيس المدينة ، ومدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات المفاجئة على اماكن ومحال بيع اللحوم والتأكد من مدى جودة وصلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

واسفرت الحملة عن ضبط ٢٦٠ كيلو من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي ، وتبين أن اللحوم المضبوطة تم ذبحها خارج المجازر ،وعلي أثرها تم التحفظ علي جميع المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإتخاذ اللازم.