القبص على المتهمين باقتحام محل بأسلحة نارية وبيضاء في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بحمل أسلحة نارية وبيضاء وعصي حديدية، والتعدي على مالك محل هواتف محمولة وتحطيم محتويات المحل بالمنوفية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة السادات من مالك محل هواتف، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من 4 أشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب وتحطيم محتويات المحل ملكه، باستخدام سلاح ناري وسلاح أبيض وعصا حديدية، لخلافات مالية بينهم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم مالكا محلي هواتف وعامل وحلاق، لاثنين منهم معلومات جنائية، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والعصا الحديدية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات؛ فاتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.