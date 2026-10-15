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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صخرة دفاع مصر.. محمد عبد المنعم يتلقى إشادة عالمية بعد تألقه مع نيس

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم
يارا أمين

حظي الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي، بإشادات واسعة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في ظل مشاركته بصورة منتظمة مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، وظهوره بمستويات لافتة في منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك عبد المنعم أساسيًا في 5 مباريات من أصل 6 خاضها نيس في الدوري الفرنسي، ليؤكد عودته التدريجية إلى أجواء المنافسات، بعدما غاب لفترة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

وفي السياق ذاته، أشادت شبكة CNN العالمية بأداء المدافع المصري، ووصفت محمد عبد المنعم بأنه «صخرة دفاع مصر»، مشيرة إلى ظهوره القوي مع نيس، وقدرته على التعامل مع هجمات المنافسين بأداء دفاعي متزن ومنظم.

ويأتي تألق عبد المنعم بعد عودته من الإصابة ليعزز آمال الجماهير المصرية في استعادة المدافع لمستواه، ومواصلة تقديم أداء قوي مع ناديه الفرنسي، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة على مستوى المنافسات المحلية والاستحقاقات الدولية.

محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي CNN اللاعب محمد عبدالمنعم نيس الفرنسي

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