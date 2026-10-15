توفيق محمد يقود الجبهة اليسرى في تشكيل الأهلي أمام بطل أوغندا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة حسين عموتة، على استمرار توفيق محمد في قيادة الجبهة اليسرى خلال المباراة المقبلة أمام كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

توفيق محمد يقو الجبهة اليسري في تشكيل الأهلي أمام بطل أوغندا

وأكد المصدر أن توفيق محمد نجح في الحصول على ثقة المدير الفني، بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مواجهة القمة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ليصبح من أبرز العناصر المرشحة للاستمرار في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني يشعر بالارتياح تجاه أداء اللاعب، خاصة في ظل التزامه بالتعليمات الفنية وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة في مركز الظهير الأيسر، وهو ما عزز فرصه في الاحتفاظ بمكانه داخل التشكيل.

وأشار إلى أن توفيق محمد أصبح يمتلك فرصة قوية لتثبيت أقدامه ضمن العناصر الأساسية للفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على الاستقرار بالتشكيل، ومنح اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة فرصة مواصلة التألق.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام كيتارا الأوغندي، وسط رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي، مع الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا خلال المرحلة المقبلة.