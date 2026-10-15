خلافات زوجية تدفع شخص للاصطدام بزوجته ونجلته بسيارته بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بزوجته ونجلتهما عمداً حال توقفهما لإستقلال مركبة " توك توك" بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مهندسة "مصابة بجروح متفرقة"- مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها إتهمت زوجها بالإصطدام بها بسيارته عمداً حال توجهها رفقة نجلتها لإستقلال مركبة "توك توك " وإحداث تلفيات بالمركبة بأحد الشوارع بدائرة القسم مُحدثاً إصابتها لخلافات زوجية بينهما.





أمكن ضبط المشكو فى حقه (مهندس - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.