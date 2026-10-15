كان بيصلي.. القبض على لص سرق حقيبة طالب من داخل مسجد بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة طالب من داخل أحد المساجد بالمنيا.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من (طالب – مقم بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بأنه عقب إنتهائه من أداء فريضة الصلاة بأحد المساجد فوجئ بسرقة حقيبته وبداخلها متعلقاته الشخصية.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بتخلصه من الحقيبة والأوراق الخاصة بالمجنى عليه عن طريق إلقائها بمجرى مائى عقب الإستيلاء على مبلغ مالى منه وضبط بحوزته (مبلغ مالى "متحصلات الواقعة") .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.