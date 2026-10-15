لضمان حقوق المواطنين.. محافظ المنوفية يُوجّه بحملات مفاجئة على مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب.. صور

شدّد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مواقف السيارات وخطوط السير بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المقررة ووضع الملصقات المعتمدة على السيارات، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة استمرار المتابعة الميدانية، ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بمنظومة النقل الجماعي.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة المنوفية على إحكام الرقابة على مواقف السيارات، وتعزيز آليات المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة وحماية المواطنين من أي تجاوزات.