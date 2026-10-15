القبض على المتهمة بسرقة هاتف محمول من شخص بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من إحدى السيدات لقيامها بسرقة هاتفه المحمول حال تصويره لمشاجره سابقه بينه وبين أسرتها بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (القائم على النشر – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالإستيلاء على هاتفه المحمول خلال مشاجرة بينه وبين زوجها ونجليها لخلافات حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقها (مقيمة بذات الدائرة) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادها ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





