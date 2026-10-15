خلال حفل تخريج دفعة جديدة.. وزير الداخلية: الإخوان تستهدف استقرار الوطن بالتحريض والشائعات

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، استمرار جهود الوزارة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي الحاسم لكافة أشكال الجريمة، ورصد وإجهاض محاولات التنظيمات المتطرفة لاستهداف استقرار الوطن، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير القدرات الأمنية ومواكبة التطور التكنولوجي لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الداخلية، اليوم، في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من كبار رجال الدولة وقيادات وزارة الداخلية.

وقال وزير الداخلية إن الوزارة استحدثت تخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلبة أكاديمية الشرطة، كما انتهت من إعداد برامج تدريبية متقدمة في هندسة الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية بالمركز التخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية بالوزارة، بما يدعم الكوادر الشرطية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تحقق نتائج متميزة حظيت بإشادات دولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إعداد وتأهيل رجال الشرطة، انطلاقًا من أن قوة المؤسسات لا تُقاس بما تمتلكه من إمكانيات مادية فحسب، وإنما بما لديها من طاقات بشرية قادرة على توظيف تلك الإمكانيات بكفاءة.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الجهات العلمية المتخصصة بالدولة، جرى تطوير برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات البشرية ومهارات مواجهة المواقف الضاغطة، لتدريسه بأكاديمية الشرطة اعتبارًا من العام الجاري، وتعميمه بمختلف المعاهد التدريبية الشرطية، بما يضمن أداءً أمنيًا متميزًا في إنفاذ القانون وحماية أمن المواطنين وحقوقهم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمجال الإنقاذ والحماية المدنية، لما يمثله من أهمية بالغة في حماية الأرواح والممتلكات، لافتًا إلى تطوير المناهج الخاصة بهذا التخصص بالأكاديمية ومعاهد معاوني الأمن، وهو ما أسهم في إمداد القطاع بكوادر مؤهلة ومتميزة.

وأوضح أن هذه الجهود كانت عاملًا رئيسيًا في حصول فريق البحث والإنقاذ التابع للوزارة على التصنيف الدولي المعتمد من الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على توحيد التخصصات ومضمون المناهج بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن، تحقيقًا لتكامل وتقارب الفكر الأمني بين مختلف الكوادر الشرطية، بما يسهم في تعزيز الاحترافية في تنفيذ المهام بمختلف المجالات الأمنية.

وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لاستهداف استقرار الوطن بالشائعات

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تمضي بعزيمة لا تلين في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي لكافة أشكال الجريمة، وإجهاض محاولات التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها، لاستهداف استقرار الوطن من خلال التحريض والتشكيك ونشر الشائعات عبر لجانها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذه المحاولات تستهدف إثارة الإحباط والبلبلة بين المواطنين، والنفاذ إلى الشباب الذي لم يعاصر جرائم تلك التنظيمات، أملًا في العودة إلى المشهد السياسي ولو على حساب مقدرات الدولة، مؤكدًا أن تلك المخططات تندحر أمام اليقظة الأمنية والوعي الشعبي بحقيقتها وأهدافها.

وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري اصطف خلف قيادته الحكيمة، بما أسهم في تجاوز مخططات إسقاط الدولة والعبور بها إلى آفاق الجمهورية الجديدة، التي تنتهج سياسات إصلاحية وتنموية في مختلف المجالات، ومكنتها من الصمود أمام تداعيات الأزمات والصراعات الدولية والإقليمية المتلاحقة، التي ألقت بظلالها السلبية على كبرى اقتصاديات العالم.

وأضاف أن مصر أثبتت أن الدول العظيمة لا تُقاس بما تواجهه من تحديات، وإنما بما تمتلكه من إرادة في مواجهتها، مشيدًا بدور القيادة السياسية في الحفاظ على ثبات الموقف المصري ورسوخ مكانة الدولة، وإحاطة مسيرة التنمية والبناء بسياج من الاستقرار.

واستهل وزير الداخلية كلمته بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، معربًا عن تقديره لمشاركة الرئيس في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة الذين اختاروا طريق الواجب والانضباط والالتزام، ليواصلوا مسيرة أجيال من رجال الشرطة في حماية أمن الوطن والتضحية من أجل استقراره.

وأشار إلى تزامن الاحتفال مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي جسد قدرة المصريين على صنع التاريخ وأعاد للأمة عزتها وكرامتها، موجهًا، باسم هيئة الشرطة، التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة، باعتبارها درع الوطن وسيفه، ومتمنيًا دوام التكامل والتلاحم بين جناحي الأمن، بما يدعم أمن الوطن واستقراره.

وزير الداخلية يوجه رسالة إلى خريجي كلية الشرطة

ووجّه وزير الداخلية رسالة إلى الخريجين، أكد خلالها أن القسم الذي أدوه يمثل عهدًا غاليًا يتعين أن يتحول إلى عقيدة راسخة، وأن تكون سيادة القانون قاعدة تعلو فوق الجميع، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا ملاذًا للمواطن في تحقيق أمنه وسكينته، وأن يواصلوا الارتقاء بقدراتهم وتسخيرها لخدمة رسالتهم الوطنية.

كما استحضر الوزير أرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة، مقدمًا التحية والتقدير للمصابين، ومتمنيًا لهم الشفاء التام والعودة إلى صفوف الواجب.

واختتم وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن رجال الشرطة سيظلون على عهدهم في مواصلة العطاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتضحية من أجل حماية حاضر الوطن وتأمين مستقبله وصون مقدراته، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار.