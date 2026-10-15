​رئيس جامعة المنوفية يُصدر قرارات جديدة بتكليف قيادات أكاديمية بالعلوم الصحية والتجارة

​أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عددًا من القرارات الإدارية الجديدة لتكليف قيادات أكاديمية بكلتي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتجارة وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الاستقرار الإداري، ودعم الكفاءات، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بمختلف القطاعات.

​وشملت القرارات تكليف الدكتورة رانيا إبراهيم إبراهيم ياسين، الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية (علم وظائف الأعضاء) بكلية الطب، بالقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك حتى نهاية العام الجامعي 2026/2027

​كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور ممدوح عبد المولى محمد عبد السلام، الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة، بالقيام بعمل رئيس مجلس القسم.

​وأكد الدكتور أحمد القاصد حرص الجامعة على الاستفادة من الخبرات العلمية المتميزة والكوادر القادرة على تحمل المسؤولية وتنفيذ خطط التطوير الشاملة، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات الأكاديمية يتم وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والقدرة على تحقيق المستهدفات ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية.

​وأضاف رئيس الجامعة أن المؤسسة مستمرة في تطوير بيئتها التعليمية والإدارية لدعم الابتكار والارتقاء بجودة التعليم العالي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتعظيم دور الجامعات في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية بروح الفريق والتكامل بين القيادات الأكاديمية والإدارية لمواصلة مسيرة التميز.

​تأتي هذه القرارات ضمن رؤية جامعة المنوفية الاستراتيجية للنهوض بالأداء الإداري والأكاديمي، وترسيخ مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية بين الجامعات المصرية.