المنوفية تشارك بالمؤتمر الإقليمي للطاقة الخضراء بروبوت ومشاريع ترشيد الاستهلاك

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية معرض المشروعات الفائزة بالمبادرة، الذى أقيم ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي للمشروعات المؤهلة للدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي استضافته محافظة الغربية، لتكريم أصحاب المشروعات الفائزة من محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ، جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، و محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، والدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد رمضان درويش، القائم بأعمال رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور منصور محمد، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبد العزيز عيسى، منسق الحاضنة التكنولوجية بجامعة المنوفية، إلى جانب عدد من نواب رؤساء الجامعات والقيادات التنفيذية والأكاديمية وأعضاء اللجان التنفيذية وأصحاب المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية وممثلي الجهات المعنية بالمبادرة.

ضم المعرض 40 مشروعًا من محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ، حيث اطلع الحضور على نماذج متنوعة من المشروعات المبتكرة في مجالات الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات والمدن الذكية، واستمعوا إلى شرح من أصحاب المشروعات حول أفكارها وآليات تنفيذها وفرص تطبيقها والتوسع فيها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الدائري.

هذا وضمت المشروعات التى تم عرضها من جامعة المنوفية مشروع Reverta، وهو روبوت مائي ذاتي القيادة يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على المخلفات البلاستيكية ونبات ورد النيل وجمعها تلقائيًا من الأنهار والمجاري المائية، بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد المائية، إلى جانب تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ودعم الحلول التكنولوجية الصديقة للبيئة، من تصميم الطلاب: معتز ماجد المرسي، مؤمن عماد البيومي، محمود مسعد البري، وليد سامي عبدالجليل

كما شملت المشروعات "كاتا فلتر" (KATA Filter)، وهو جهاز مبتكر يستهدف تحسين كفاءة المحركات وتقليل انبعاثات العادم، بما يدعم الحد من التلوث الناتج عن الانبعاثات، ويعزز التوجه نحو تطوير حلول تقنية تسهم في تحسين الأداء البيئي للأنشطة الصناعية ووسائل النقل، تصميم الطالب محمد ابراهيم محمد فكري.

وفي مجال الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات، برز مشروع Replast Build، الذي يستهدف إعادة تدوير النفايات البلاستيكية أحادية الاستخدام وتحويلها إلى مواد بناء، تشمل الطوب المستخدم في تشييد المباني والمنازل وقوالب تزيين الواجهات، بما يتيح الاستفادة الاقتصادية من المخلفات البلاستيكية، ويحد من تراكمها، ويدعم توفير بدائل قائمة على إعادة التدوير، ابتكار الطالب فتحي حجر.

وامتدت الحلول الابتكارية إلى القطاع الزراعي من خلال مشروع تصميم وتطوير وحدة مراقبة وتحكم ذكي لإدارة نظم الري الحديث، الذي يستهدف رفع كفاءة إدارة عمليات الري وترشيد استهلاك المياه، من خلال توظيف تقنيات المراقبة والتحكم الذكي، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويسهم في تحسين كفاءة الأنشطة الزراعية، ابتكار محمد سمير معيد بكلية الزراعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أن هذه المشروعات تعكس تنوع الأفكار الابتكارية بمحافظة المنوفية، وقدرة الشباب على توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تقديم حلول عملية قابلة للتطوير في مجالات حماية البيئة والطاقة النظيفة وإعادة التدوير والإدارة الذكية للموارد، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية وأثر بيئي ومجتمعي مستدام.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تمتلك منظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال حاضنة الأعمال ووحدة دعم المبتكرين، اللتين تسهمان في تشجيع أصحاب الأفكار الابتكارية ومساندة المبتكرين ورواد الأعمال في تطوير أفكارهم والعمل على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يعزز ثقافة الابتكار ويربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

وأشار الدكتور منصور محمد إلى حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على دعم المبادرات التي تعزز الوعي البيئي، وترسخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الموارد، موضحًا أن وجود حاضنة الأعمال ووحدة دعم المبتكرين بالجامعة يعزز قدرتها على احتضان الأفكار الواعدة ومساندة المبتكرين في تطوير مشروعاتهم، بما يسهم في ربط المعرفة العلمية باحتياجات المجتمع، وتحقيق مردود اقتصادي وبيئي مستدام، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالتنمية.