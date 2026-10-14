محافظو الغربية والمنوفية وكفر الشيخ يتفقدون معرض 40 مشروعًا فائزًا بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، معرض المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي ضم 40 مشروعًا فائزًا من المحافظات الثلاث، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي للمشروعات المؤهلة ضمن الدورة الرابعة للمبادرة، الذي تستضيفه محافظة الغربية، بمشاركة القيادات التنفيذية والأكاديمية وأعضاء اللجان التنفيذية وأصحاب المشروعات، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور محمد حسين ، رئيس جامعة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وضم المعرض نماذج متنوعة من المشروعات التي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، شملت إعادة تدوير مخلفات الأقمشة، وتطوير منظومات متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وتطبيقات الطاقة النظيفة والخلايا الشمسية، والحرف اليدوية القائمة على إعادة التدوير، وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، إلى جانب مشروعات المدن الذكية وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها في إنتاج منتجات جديدة، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويحد من الآثار البيئية للمخلفات.

تحرك تنفيذي عاجل

واطّلع المحافظون على المشروعات المعروضة، واستمعوا إلى شرح من أصحابها حول أفكارها وآليات تنفيذها وأهدافها، وما تقدمه من حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية، وفرص تطبيقها والتوسع فيها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أهمية المبادرة في دعم أصحاب الأفكار المبتكرة وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مشروعاتهم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تشجيع النماذج الجادة التي تجمع بين الابتكار والجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات

ومن جانبه، أشاد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بأهمية المشروعات المعروضة وما تعكسه من أفكار مبتكرة تستحق الدعم، مؤكدًا أن المبادرة تتيح فرصة مهمة أمام المبدعين لعرض حلول عملية للتحديات البيئية والتنموية، وتشجع على التوسع في المشروعات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع.

كما أشاد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتنوع المشروعات المشاركة وما تقدمه من نماذج تجمع بين الحفاظ على البيئة والاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا أهمية تشجيع أصحاب المشروعات الواعدة وتبادل الخبرات بين المحافظات، بما يدعم فرص نجاح هذه المشروعات واستدامتها.

تعظيم المشروعات الخضراء

ويأتي المعرض ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تستهدف إبراز المشروعات المتميزة ودعم الحلول المبتكرة التي تجمع بين البعد البيئي والجدوى الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز فرص العمل والإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.