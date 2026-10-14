اعتماد أحوزة عمرانية جديدة لـ39 قرية بالمنوفية كدفعة رابعة

أعلن اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن اعتماد 39 قرية جديدة "كدفعة رابعة" بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ،وذلك استكمالا لما تم إنجازه وما بدأناه بتلك الملف الحيوي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية الشاملة وبناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم اعتماده من الأحوزة العمرانية الجديدة بلغ 131 قرية حتى الآن بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال أربع دفعات متتالية، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، مشيرًا إلى أن القرى التي تم اعتمادها تتبع مراكز ( الباجور، بركة السبع، تلا ، شبين الكوم، قويسنا)، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الإنتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى المحافظة على مراحل متتالية، وجارى إستكمال باقي إجراءات الأحوزة العمرانية للقرى تباعاً، في خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط والتنظيم العمراني، والمساهمة في فتح آفاق جديدة أمام المواطنين، ويضمن توفير بيئة عمرانية منظمة تواكب الزيادة السكانية مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات والتوسع العشوائي.

هذا ووجه محافظ المنوفية ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية المساحة والجهات المعنية، لضمان الانتهاء من توقيع الأحوزة العمرانية المحدثة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدفع عجلة التنمية العمرانية ويعزز من جهود الدولة في إرساء بنية تخطيطية متكاملة تحقق مستقبلًا أكثر تنظيمًا واستدامة لأبناء المنوفية.