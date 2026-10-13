القبض على المتهمين بالإستعراض بسياراتهم بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي دراجتين ناريتين وبرفقتهما شخصين بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيرهم بأحد الطرق بالمنوفية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر .





بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الظاهرتين بمقطع الفيديو إحداهن "بدون لوحات معدنية" وقائديهما"لا يحملان رخص قيادة" ومرافقيهما (مقيمين بنطاق محافظة المنوفية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8 الجارى إبان سيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية على سبيل اللهو .





تم التحفظ على الدراجتين ، واتخاذ الإجراءات القانونية .