المنتجة سارة خليفة تقدم استئنافا على حكم حبسها 3 سنوات في قضية التعدي على سائقها بالتجمع

تقدمت المنتجة سارة خليفة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها 3 سنوات في قضية التعدي على أحد السائقين بالتجمع.

كشفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، عن حيثيات حكمها الصادر بحق سارة خليفة، في القضية المتهمين فيها بالتعدي على أحد السائقين، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة 3 سنوات، والمتهم الآخر بالسجن لمدة 5 سنوات، مع مصادرة الهاتف المحمول المضبوط على ذمة القضية.

قالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها بشأن الاتهامات المنسوبة إلى سارة خليفة، بالاشتراك مع آخرين في التعدي على المجني عليه والاعتداء على حرمة حياته الخاصة، إن الأصل في الأحكام الجنائية أن تُبنى على الجزم واليقين المستند إلى أدلة ثابتة، وليس على مجرد الظن أو الاحتمال.

وأوضحت المحكمة أن القاضي الجنائي لا يلزم بإدانة المتهم لمجرد قيام شبهة حول صلته بالواقعة، وإنما يتعين أن تطمئن عقيدته إلى ارتكابه الجريمة من خلال أدلة سائغة ومعتبرة، فإذا داخل المحكمة شك في صحة إسناد الاتهام، تعين عليها القضاء بالبراءة.