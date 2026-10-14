حركة تنقلات جديدة في 5 مديريات خدمية بالمنوفية .. تفاصيل

اعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، حركة تنقلات بعدد من المديريات الخدمية بالمحافظة، شملت مديريات التربية والتعليم، والشئون الصحية، والطب البيطري، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية ، وذلك في إطار توجهات المحافظة نحو تطوير منظومة العمل التنفيذي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويأتي هذا في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة في مواقع العمل، ورفع كفاءة المنظومة الإدارية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، بما يعزز سرعة إنجاز المهام، ويرفع مستوى التنسيق بين القيادات التنفيذية، ويضمن تحقيق المستهدفات وفقًا لخطط العمل المحددة، مع التركيز على تحسين مستوى الأداء داخل القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وأكد محافظ المنوفية أن تطوير الأداء الحكومي يرتكز على حسن اختيار القيادات القادرة على تحمل المسؤولية، وتحقيق الانضباط الوظيفي، ورفع معدلات الإنجاز، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الكفاءة والجدية في أداء المهام، ومواصلة تقييم الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

منهجية عمل ترتكز على : تطوير الأداء المؤسسي: رفع كفاءة العمل الإداري وتحسين آليات الإدارة والمتابعة، وضخ دماء جديدة: الاستفادة من الخبرات والقدرات البشرية في المواقع القيادية.

وجودة الخدمات: الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والبيطرية والاجتماعية.

وسرعة الإنجاز: تعزيز الانضباط الوظيفي وتحقيق المستهدفات وفق جداول زمنية محددة.

المتابعة والتقييم: قياس معدلات الأداء وربط المسؤولية بتحقيق النتائج.

واهمهم المواطن أولًا: تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.