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العشاء الأخير.. مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العشاء الأخير.. مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية

الشابين
الشابين

لقي شابان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بالقرب من حي النور بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء يوم عملهما في مهنة النقاشة، ما أسفر عن وفاتهما، وسط حالة من الحزن بين أهالي قريتهما.

وتلقى اللواء عبد الحليم إسماعيل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بالقرب من حي النور بدائرة المركز، ووجود حالتي وفاة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف للتعامل مع الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الشابين عزمي بسيوني ومحمد مسلم، من أبناء قرية سلامون قبلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بياناتهما عقب الحادث، في محاولة للوصول إلى ذويهما وإبلاغهم بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشابين يعملان في مهنة النقاشة، وكانا قد توجها لشراء العشاء لهما ولزملائهما من العمال عقب انتهاء العمل، قبل وقوع الحادث، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية حادث تصادم السادات

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