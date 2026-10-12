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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشهد محاكاة لمواجهة الحرائق وتنفيذ خطة إخلاء ناجحة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، تنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة الحرائق وتطبيق خطة إخلاء ناجحة بمقر الإدارة العامة للجامعة، بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتحت إشراف اللواء عبد الحليم إسماعيل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية.

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة العاملين في التعامل مع حالات الطوارئ وإدارة الأزمات، ونشر الوعي الوقائي بين العاملين والطلاب، بما يدعم استقرار العمل داخل المنشآت الجامعية ويضمن سلامة جميع المترددين عليها. 

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن تنفيذ هذه التدريبات يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن التدريب العملي يمثل عنصرًا أساسيًا في ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية، ورفع قدرة العاملين على سرعة الاستجابة والتصرف السليم في المواقف الطارئة. 

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل جميع منشآتها، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطط الإخلاء الدورية وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح لمعدات الإطفاء والإسعافات الأولية، بما يضمن توفير بيئة جامعية آمنة وحماية الأرواح والممتلكات. 

وأوضح القاصد أن هذه التدريبات تسهم في قياس مدى كفاءة خطط الطوارئ على أرض الواقع، والتأكد من وضوح الأدوار والمسؤوليات لدى العاملين، فضلًا عن اكتشاف أي تحديات قد تواجه عمليات الإخلاء ومعالجتها، بما يعزز قدرة الجامعة على التعامل الفوري والفعال مع الأزمات. 

وجاءت المحاكاة امتدادًا لورشة عمل توعوية نظمتها الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية تضمنت تدريب العاملين نظريًا وعمليًا على أساليب الإخلاء الآمن، والتعرف على أنواع الحرائق ووسائل الإطفاء المناسبة، وطرق الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق. 

وشهدت التجربة تنفيذ سيناريو واقعي لحريق، حيث تولى رجال الحماية المدنية أعمال الإطفاء والتعامل مع حريق أسطوانة، مع تدريب العاملين على استخدام طفايات الحريق والتعامل مع الحرائق في مراحلها الأولى. كما شاركت سيارات الإسعاف في التعامل مع حالة إصابة افتراضية ونقل المصاب، بالتزامن مع تنفيذ خطة إخلاء المباني واتباع المسارات الآمنة، بما يعكس مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة. 

وقد تم  تنفيذ المحاكاة بالتنسيق مع وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، تحت إشراف الدكتور فريد وجدي،ومركز ضمان الجودة بالجامعة لتنفيذ اول خطة إخلاء فى الجامعات المصرية  فى إطار التقدم لاعتماد الجامعة وتحقيق احد مؤشرات الأمن والسلامة بالجامعة.بحضور الدكتورة وفاء زهران، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة نها عثمان، نائب مدير مركز ضمان الجودة، والرائد علاء أحمد، والملازم أول وليد صلاح، وأمين شرطة ياسر قاسم، منسقي خطة الإخلاء بالحماية المدنية.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية تدريب الطوارئ

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