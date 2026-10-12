المنوفية.. التأمين الصحي يوفر نواقص أدوية الأمراض المزمنة بعيادة الباجور

أفاد الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي انه تم توفير أدوية الأمراض المزمنة من ضغط وسكر وادوية المعدة والفيتامينات وجاري استعجال هيئة الشراء الموحد لتوفير باقي الأدوية ، استجابةً لاحتياجات المرضى وحرصًا على توافر العلاج اللازم للمترددين على العيادات وذلك عقب مرور اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على عيادات الباجور الشاملة للتأمين الصحي، وتوجيهه بسرعة توفير نواقص الأدوية.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بها، ورصد احتياجات المرضى والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمة الطبية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ أن صحة المواطنين وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل، مشدداً على أهمية سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والاستجابة الفورية لمتطلبات المرضى، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.