المنوفية.. إحالة عدد من المتغيبين في الوحدة الصحية بكوم الضبع للتحقيق

أمر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الإدارة العامة للحكومة والمراجعة الداخلية بالديوان العام ، بتكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية ، لرصد أوجه القصور ومتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفرت أعمال اللجنة بالوحدة الصحية بقرية كوم الضبع عن رصد ترك عدد من العاملين العمل دون الحصول على إذن رسمي، وعلى الفور وجّه المحافظ بإحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم الاقتصار على المرور الدوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن الانضباط في العمل والرقابة المستمرة يمثلان ركيزة أساسية لضمان كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات، وأن مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته تأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.