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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد ساعات من وفاة الأم.. رحيل رضيع المتوفاة قبل الولادة بالمنوفية

المتوفية
المتوفية

توفت منذ قليل إبنة هاجر الشابة التي أعلن خبر وفاتها أمس ، والتي توقفت عضلة القلب نتيجة مرضها داخل إسعاف أثناء نقلها إلى المستشفى.

وأعلن خبر وفاة الرضيعة شقيق الأم حيث قال “ انا لله وانا اليه راجعون.. توفت إبنة شقيقتي هاجر ولحقت بها إلى الجنة”.

 وكانت قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع شيعت جثمان الشابة هاجر بعد ظهر اليوم وسط حالة من الحزن والشجن بين أهالي القرية الذين تجمعوا لوداعها وسط مشهد مهيب يدل على حزنهم على وفاة ابنة وام شهد لها الجميع بالخير والسمعة الحسنة. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أعلن خبر وفاة الشابة هاجر والتي كانت في أشهر حملها الأخيرة وتعرضت لوعكة صحية وأثناء نقلها بالاسعاف في المستشفى توقفت عضلة قلبها وحاولوا انعاشها إلا أنها لفظت اتفاسها الأخيرة وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ طفلتها التي لحقت بها اليوم.

المنوفية محافظة المنوفية وفاة ابنة بركة السبع

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