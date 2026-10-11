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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة امرأة إثر أزمة حادة ونجاح الأطباء في إنقاذ جنينها بالمنوفية

الفقيدة
الفقيدة

أثارت حالة من الحزن العميق، رحلت عن عالمنا الشابة الراحلة "هاجر ياسر" إثر تدهور مفاجئ في حالتها الصحية خلال حملها الأول.

​تعرضت الفقيدة – التي كانت متزوجة منذ عامين وتعيش أشهُر حملها الأخير – لأعراض صحية طارئة تمثلت في التهاب رئوي حاد تسبب في مضاعفات خطيرة متسارعة.

 وخلال نقلها بسيارة الإسعاف، توقف قلبها المفاجئ قبل الوصول إلى المستشفى، لافرقنا الحياة تاركةً أثراً بالغاً من الحزن بين أفراد أسرتها ومحبيها.

​وعلى الرغم من الموقف الإنساني المؤلم، شهدت المستشفى بصيغة أمل وسط الأحزان؛ حيث نجح الفريق الطبي المختص في التدخل السريع والفوري فور وصول الجثمان، وتمكنوا من إنقاذ الجنين وإخراجه حياً وهو في شهره التاسع، ليصبح امتداداً لذكراها و"ريحتها" الباقية لأهلها في الدنيا.

​وقد نعت أوساط محلية واسعة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة.

وقد شيعت قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع اليوم جثمان الفقيدة اليوم بعد صلاة الظهر وسط حالة من الحزن والأسى على رضيعها بعد وفاتها متأثرة بتوقف عضلة قلبها

المنوفية محافظة المنوفية وفاة شابة هاجر

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