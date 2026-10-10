تسجيل لاصقة تمريضية مبتكرة بجامعة المنوفية بالمكتب البريطاني للملكية الفكرية

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، تسجيل تصميم بريطاني للاصقة تمريضية متعددة الطبقات لمتابعة الحالة الصحية، من ابتكار الدكتورة نيفين عادل عامر، الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني والجراحي، والدكتورة أميرة بخاطرة راشد، الأستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض.

وتتيح اللاصقة، وفقًا لتصميمها، إمكانية دمج مؤشرات وظيفية أو استشعارية لدعم متابعة التغيرات الصحية، مع مراعاة سهولة الاستخدام والثبات على الجلد، بما يفتح آفاقًا لتطبيقات محتملة في التمريض السريري والرعاية المنزلية ومتابعة المرضى.

وسُجل التصميم لدى المكتب البريطاني للملكية الفكرية تحت رقم 6498589، بتاريخ 11 يناير 2026، ومُنح التسجيل في 2 فبراير 2026، في خطوة تعزز جهود الجامعة لتحويل الأفكار البحثية إلى ابتكارات ذات تطبيقات صحية محملة.