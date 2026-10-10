القبض على لصين سرقا دراجة كهربائية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بسرقة دراجته الكهربائية بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/الجارى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من القائم على النشر (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان) بتضرره من شخصين لقيامهما بسرقة دراجته الكهربائية حال توقفها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، طالب – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة الكهربائية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





