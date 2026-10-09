خنافة ستات.. القبض على طرفى مشاجرة بالمنوفية

كشفت الأجهرة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من آخرين لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بسيارتها بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة السادات من الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من طليقة شقيقها لقيامها بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها لخلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وإتهمت الشاكية وزوجة شقيقها (مقيمة بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمات متفرقة"، وبمواجهتهما أيدتا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.