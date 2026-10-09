خلاف على قطعة أرض ينتهي بإطلاق نار وإصابة مزارع في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدة أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" بممارسة أعمال البلطجة وتهديده باستخدام سلاح نارى وعصا خشبية وقيام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بأسوان.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة دراو من أحد المستشفيات باستقباله القائم على النشر (مزارع - مقيم بدائرة المركز) " مصابا بعيار نارى " وبسؤاله اتهم (مزارع – مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح نارى (بندقية آلية) كانت بحوزته لخلافات بينهما حول قطعة أرض زراعية.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس"، وبسؤال القائم على النشر اتهم (شقيق المشكو فى حقه ونجل عمهما- مقيمان بذات العنوان) بمساعدة المشكو فى حقه الأول على الهرب عقب ارتكابه الواقعة باستخدام سيارة "ربع نقل".

أمكن ضبط المذكورين وتم بإرشادهما ضبط (2 عصا خشبية - سيارة "المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهما أيدا ما سبق .

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.