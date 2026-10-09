فرضوا سيطرتهم على 600 فدان.. القبض على عصابة تفرض الإتاوات على المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بفرض السيطرة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة ووضع أيديهم عنوة على قرابة (600) فدان من أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية المملوكة لآخرين وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة، وجمع مبالغ مالية من ملاك الأراضى كإتاوات "دون وجه حق" تحت تهديد السلاح، متخذين من أحد الأماكن بمنطقة بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم، وضُبط بحوزتهم (7بنادق آلية - رشاش متعدد - بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





