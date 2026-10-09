الهزار تحول لجد.. القبض على 3 طالبات تشاجروا أمام مدرسة بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين 3 فتيات أمام إحدى المدارس بالسويس.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تبلغ لقسم شرطة فيصل بالسويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (طالبتان)، وطرف ثان : (طالبة)، مقيمات بدائرة قسمى شرطة "السويس ، الأربعين" قمن على إثرها بالتعدى على بعضهن بالضرب لخلافات بينهن حول المزاح.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









