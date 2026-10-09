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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسوان

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بأسوان .
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (6 أشخاص) ، وطرف ثان: (7 أشخاص) ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات مالية بينهم ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء دون حدوث إصابات .

وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (7 أسلحة بيضاء "المستخدمة فى التعدى") . 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية مشاجرة أسلحة بيضاء

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