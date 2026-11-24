أثار هاني العجيزي، نجم النادي الأهلي السابق، الجدل بتصريحاته بشأن انتماءات الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن الجماهير التي ساندت الفريق السماوي خلال اللقاء لا تنتمي إليه، وإنما تشجع نادي الزمالك.

وقال العجيزي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن جميع جماهير بيراميدز التي تواجدت في مدرجات المباراة أمام الأهلي تنتمي إلى القلعة البيضاء، في إشارة إلى انتماءاتهم الكروية الحقيقية.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على الأهلي بهدفين دون مقابل، ليواصل الفريق السماوي نتائجه الإيجابية ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، عقب فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء على يمين مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليؤكد تفوق الفريق السماوي ويحسم المواجهة لصالحه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، في محاولة لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري.